Гризманн повторил достижение Лионеля Месси в Ла Лиге

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн повторил рекорд звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси в испанской Ла Лиге после встречи с 28-го тура чемпионата с каталонской «Барселоной» (2:4). Об этом сообщает интернет-портал Goal.com.
По информации источника, французский форвард провёл 520-й матч в Ла Лиге. Таким образом, Гризманн сравнялся по этому показателю с рекордсменом всех времён среди иностранцев — Лионелем Месси, который провёл все матчи в составе сине-гранатовых.
На третьем месте по данному показателю располагается французский экс-форвард мадридского «Реала» — Карим Бензема (439). В топ-5 также входят Иван Ракитич (438) и Дани Алвес (436).
Места с шестого по 10-е в данном рейтинге занимают Марсело (386), Лука Модрич (386), Валерий Карпин (384), Роберто Карлос (370) и Мауро Силва (369).
В текущем сезоне французский форвард провёл во всех турнирах за клуб 42 матча, в которых забил 16 голов и отдал семь результативных передач.
- 18 марта 2025
-
07:25
-
06:51
-
06:39
-
06:36
-
06:16
-
05:55
-
05:50
-
05:43
-
05:31
-
04:44
-
04:14
-
04:13
-
04:02
-
03:58
-
03:46
-
02:57
-
02:53
-
02:52
-
02:22
-
01:54
-
01:50
-
01:42
-
01:37
-
01:26
-
00:45
-
00:37
-
00:32
-
00:30
-
00:28
-
00:25
-
00:21
-
00:18
-
00:12
-
00:10
- 17 марта 2025
-
23:58