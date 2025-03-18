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Гризманн повторил достижение Лионеля Месси в Ла Лиге

Гризманн повторил достижение Лионеля Месси в Ла Лиге
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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн повторил рекорд звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси в испанской Ла Лиге после встречи с 28-го тура чемпионата с каталонской «Барселоной» (2:4). Об этом сообщает интернет-портал Goal.com.

Испания — Примера . 28-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона
1:0 Альварес – 45'     2:0 Сёрлот – 70'     2:1 Левандовски – 72'     2:2 Ф. Торрес – 78'     2:3 Ямаль – 90+2'     2:4 Ф. Торрес – 90+8'    

По информации источника, французский форвард провёл 520-й матч в Ла Лиге. Таким образом, Гризманн сравнялся по этому показателю с рекордсменом всех времён среди иностранцев — Лионелем Месси, который провёл все матчи в составе сине-гранатовых.

На третьем месте по данному показателю располагается французский экс-форвард мадридского «Реала» — Карим Бензема (439). В топ-5 также входят Иван Ракитич (438) и Дани Алвес (436).

Места с шестого по 10-е в данном рейтинге занимают Марсело (386), Лука Модрич (386), Валерий Карпин (384), Роберто Карлос (370) и Мауро Силва (369).

В текущем сезоне французский форвард провёл во всех турнирах за клуб 42 матча, в которых забил 16 голов и отдал семь результативных передач.

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