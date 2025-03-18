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Геннадий Орлов после матча со «Спартаком» рассказал, как «Зениту» выйти из кризиса

Геннадий Орлов после матча со «Спартаком» рассказал, как «Зениту» выйти из кризиса
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Известный футбольный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о том, как «Зениту» выйти из кризиса после поражения от «Спартака» в последнем туре РПЛ (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Зенит» оказался не готов. В контрольных матчах петербуржцы выглядели по-другому. Сейчас выглядят иначе. Что произошло? Не знаю. Выход один – никакой паники! Подумаешь, что «Краснодар» и «Спартак» вышли вперёд. Нас ждёт ещё девять туров – у всех будут осечки. В РПЛ нет такой команды, которая на голову выше всех остальных. Сейчас будет перерыв на сборные. Опытные игроки приведут себя в форму. Вендел будет доступен. И обязательно нужно вводить в игру Педро! Это наш джокер. Он быстрый, может идти в обводку, может забивать», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.

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