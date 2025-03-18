Лионель Месси получил травму, Никита Кучеров принёс победу «Тампе». Главное к утру
Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси получил травму, из-за которой пропустит ближайшие матчи сборной Аргентины, гол и результативный пас российского форварда Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграть «Филадельфию Флайерз» в матче НХЛ, хоккейный «Локомотив» стал обладателем Кубка Континента. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Лионель Месси сделал заявление после полученной травмы.
- Гол и передача Никиты Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче с «Филадельфией».
- «Локомотив» стал обладателем Кубка Континента.
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- Льюис Хэмилтон стал одним из худших дебютантов «Феррари» в XXI веке.
- Эрлинг Холанд в конце сезона может покинуть «Манчестер Сити» — El Nacional.
- «Барселона» договорилась о продлении контракта с Жюлем Кунде — Sport.es.
- Кучеров сократил отставание от Овечкина в списке лучших российских снайперов сезона НХЛ.
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- Дабл-дабл Дончича помог «Лейкерс» победить в матче с «Сан-Антонио».
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