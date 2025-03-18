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18 марта главные новости спорта, хоккей, футбол, баскетбол, НХЛ, НБА

Лионель Месси получил травму, Никита Кучеров принёс победу «Тампе». Главное к утру
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Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси получил травму, из-за которой пропустит ближайшие матчи сборной Аргентины, гол и результативный пас российского форварда Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграть «Филадельфию Флайерз» в матче НХЛ, хоккейный «Локомотив» стал обладателем Кубка Континента. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Лионель Месси сделал заявление после полученной травмы.
  2. Гол и передача Никиты Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче с «Филадельфией».
  3. «Локомотив» стал обладателем Кубка Континента.
  4. «Семак разоблачает сам себя. Что происходит?». Геннадий Орлов — после матча со «Спартаком».
  5. Льюис Хэмилтон стал одним из худших дебютантов «Феррари» в XXI веке.
  6. Эрлинг Холанд в конце сезона может покинуть «Манчестер Сити» — El Nacional.
  7. «Барселона» договорилась о продлении контракта с Жюлем Кунде — Sport.es.
  8. Кучеров сократил отставание от Овечкина в списке лучших российских снайперов сезона НХЛ.
  9. Президент РФС Дюков анонсировал организацию игры для сборной России с командой из Европы.
  10. «Денвер» обыграл «Голден-Стэйт» в матче НБА. У Карри — 20 очков.
  11. Дабл-дабл Дончича помог «Лейкерс» победить в матче с «Сан-Антонио».
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