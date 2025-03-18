Лионель Месси получил травму, Никита Кучеров принёс победу «Тампе». Главное к утру

Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси получил травму, из-за которой пропустит ближайшие матчи сборной Аргентины, гол и результативный пас российского форварда Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграть «Филадельфию Флайерз» в матче НХЛ, хоккейный «Локомотив» стал обладателем Кубка Континента. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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