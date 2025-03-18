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В «Интер Майами» сделали заявлении о травме Лионеля Месси

В «Интер Майами» сделали заявлении о травме Лионеля Месси
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Пресс-служба «Интер Майами» прокомментировала травму 37-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси, которую он получил в недавнем матче МЛС с «Аталантой Юнайтед». Встреча завершилась победой команды из Майами, Месси забил гол.

США — Major League Soccer . МЛС
17 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
1 : 2
Интер Майами
Майами
1:0 Латте Лат – 11'     1:1 Месси – 20'     1:2 Пико – 89'    

«Месси прошёл МРТ-исследование, чтобы оценить состояние приводящей мышцы. Он испытывал дискомфорт во время матча с «Аталантой». Результаты обследования подтвердили наличие незначительной травмы приводящей мышцы. Мы пока не знаем, сможет ли он участвовать в ближайших матчах», — написала пресс-служба клуба.

Напомним, из-за травмы Месси не попал в заявку национальной команды на ближайшие матчи отбора ЧМ-2026 с Уругваем и Бразилией.

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