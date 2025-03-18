В «Интер Майами» сделали заявлении о травме Лионеля Месси

Пресс-служба «Интер Майами» прокомментировала травму 37-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси, которую он получил в недавнем матче МЛС с «Аталантой Юнайтед». Встреча завершилась победой команды из Майами, Месси забил гол.

«Месси прошёл МРТ-исследование, чтобы оценить состояние приводящей мышцы. Он испытывал дискомфорт во время матча с «Аталантой». Результаты обследования подтвердили наличие незначительной травмы приводящей мышцы. Мы пока не знаем, сможет ли он участвовать в ближайших матчах», — написала пресс-служба клуба.

Напомним, из-за травмы Месси не попал в заявку национальной команды на ближайшие матчи отбора ЧМ-2026 с Уругваем и Бразилией.