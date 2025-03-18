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Попавший в ДТП форвард «Вест Хэма» сделал заявление о своём будущем в футболе

Попавший в ДТП форвард «Вест Хэма» сделал заявление о своём будущем в футболе
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Нападающий английского «Вест Хэма» Майкл Антонио рассказал о восстановлении после травмы и возвращении на поле.

«100%. Я снова буду играть. Это то, на чём я сосредоточен и над чем я работаю шесть дней в неделю.

Это ужасный несчастный случай, и это серьёзная травма. Это самая серьёзная травма, которую я когда-либо получал за всю свою карьеру. Но тот факт, что я уже на два-три месяца опережаю график, говорит о том, что я снова буду играть, и я знаю, что, как только я вернусь на поле, ко мне вернётся острота.

Я был одним из самых быстрых в «Вест Хэме». Так что до несчастного случая моё тело не было телом 34-летнего человека. Я всё ещё могу быть быстрым и заниматься своим делом.

Люди всегда сомневались во мне. Я всегда верил в свою силу духа, и это просто ещё одна неудача, которая меня не остановит», — заявил Антонио в интервью BBC.

Майкл Антонио попал в аварию 7 декабря прошлого года и провёл в больнице несколько недель. Ранее сообщалось, что восстановление футболиста займёт около года.

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