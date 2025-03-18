«Челси» отреагировал на расистские оскорбления в сторону Фофана после игры с «Арсеналом»

Пресс-служба лондонского «Челси» сделала заявление в связи с расистскими оскорблениями в сторону защитника «пенсионеров» Уэсли Фофана после поражения в матче 19-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:1).

«Футбольный клуб «Челси» потрясён и возмущён недавним ростом числа расистских оскорблений в адрес наших игроков в интернете. Оскорбления, которым Фофана подвергся после матча, отвратительны и недопустимы.

Уэс и все наши игроки пользуются нашей полной поддержкой. Мы будем сотрудничать с соответствующими органами в выявлении виновных и предпримем все возможные меры», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, по итогам 29 туров «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.