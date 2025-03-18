Виталий Дьяков: у «Зенита» игры вообще нет. За чемпионство бороться будет сложно

Российский экс-футболист Виталий Дьяков высказался о матче «Спартака» и «Зенита», который состоялся 16 марта в рамках очередного тура РПЛ.

«Спартак» был лучше, сильнее, победил за счёт сумасшедшей самоотдачи. Куча единоборств была выиграна, и настрой, который был, — это всё и от игроков, и от Станковича. Было видно, что они победили просто за счёт сумасшедшего настроя. У «Зенита» такого не было. Кажется, гостям не хватило не только настроя, но и сплочённости.

Все матчи, которые играл «Зенит», явно не соответствовали чемпионской игре. Игры вообще нет. Семак не то чтобы ошибся, просто сама готовность игроков «Зенита» — в чём причина, сложно определить. «Зенит» играет только за счёт индивидуальных действий футболистов. Целостной командной игры абсолютно нет. В чём причина? Либо Семак пока не может наладить, либо что-то произошло внутри команды. Как выходить из ситуации? Это должен решать Семак. «Зениту» надо что-то менять, потому что с такой игрой за чемпионство будет тяжело бороться.

Спорные эпизоды? Трактовка руки, по мне, — это не пенальти. Что касается офсайда Мартинса, если бы система была как в Лиге чемпионов, было бы более понятно. Тут сложно оценить, но в целом матч был эмоциональным, а судейство, по мне, нормальное.

Да, конечно, «Зенит» потерял три очка, а «Спартак» их приобрёл, но ещё слишком много игр, чтобы говорить о том, что судьба чемпионства уже решена. «Зенит» ещё не отсеивается — вся борьба впереди», — сказал Дьяков в эфире радио «Движение».

Напомним, матч в итоге закончился победой «Спартака» со счётом 2:1. У обоих команд после этой встречи по 43 очка. Лидирующий «Краснодар» имеет в своём активе 46 очков.

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