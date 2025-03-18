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Стало известно, какую позицию намерен усилить «Реал» летом

Стало известно, какую позицию намерен усилить «Реал» летом
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В руководстве мадридского «Реала» определили главную трансферную цель на лето, ею стало усиление полузащиты. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, будущее хорватского центрального полузащитника «сливочных» Луки Модрича в команде ещё неизвестно, так как контракт игрока с мадридским клубом заканчивается уже в конце июля этого года. Главной задачей скаутского отдела «Реала» стал поиск замены Модричу.

Напомним, хорватский игрок выступает за мадридский «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 44 матчах, где отметился четырьмя голами и семью результативными передачами.

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