Нападающий «Локомотива» Сулейманов: у нас остаются чемпионские амбиции до последнего матча

Футболист «Локомотива» Тимур Сулейманов заявил, что железнодорожники по-прежнему ставят перед собой цель выиграть РПЛ по итогам этого сезона.

«У нас остаются чемпионские амбиции до последнего матча. Мы хотим выиграть. Но у нас очень много потерь. Мы будем сражаться даже в такой ситуации. Все ребята способные — не просто же так в команде находимся», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). «Локомотив» — четвёртый (40 очков).