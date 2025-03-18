Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Локомотива» Сулейманов: у нас остаются чемпионские амбиции до последнего матча

Нападающий «Локомотива» Сулейманов: у нас остаются чемпионские амбиции до последнего матча
Комментарии

Футболист «Локомотива» Тимур Сулейманов заявил, что железнодорожники по-прежнему ставят перед собой цель выиграть РПЛ по итогам этого сезона.

«У нас остаются чемпионские амбиции до последнего матча. Мы хотим выиграть. Но у нас очень много потерь. Мы будем сражаться даже в такой ситуации. Все ребята способные — не просто же так в команде находимся», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). «Локомотив» — четвёртый (40 очков).

Материалы по теме
«Локомотив» поздравил хоккейную команду из Ярославля с завоеванием Кубка Континента
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android