«Мы творим историю». Капитан «Ньюкасла» Гимарайнс поделился эмоциями от завоевания трофея

Бразильский полузащитник «Ньюкасл Юнайтед», капитан команды Бруно Гимарайнс поделился эмоциями от победы в финале Кубка лиги с «Ливерпулем» (2:1).
«Я хотел вписать своё имя в историю клуба. Теперь мы можем сказать, что снова стали чемпионами! Это один из лучших дней в моей жизни. У меня нет слов. Они [болельщики] заслужили это. Люди выросли и не видели «Ньюкасл» в роли чемпионов, я так счастлив. Это один из лучших дней. Мы заслужили это, это невероятно! Это мой второй дом.
Вылет, попадание в Лигу чемпионов и теперь чемпионы… Мы творим историю. Когда-нибудь, когда я покину этот клуб, я хочу, чтобы болельщики пели моё имя так же, как они поют имя [Алана] Ширера. Он написал мне сообщение перед игрой. Эмоции переполняют», — приводит слова Гимарайнса Sky Sports.
- 18 марта 2025
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