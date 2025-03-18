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«Мы творим историю». Капитан «Ньюкасла» Гимарайнс поделился эмоциями от завоевания трофея

«Мы творим историю». Капитан «Ньюкасла» Гимарайнс поделился эмоциями от завоевания трофея
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Бразильский полузащитник «Ньюкасл Юнайтед», капитан команды Бруно Гимарайнс поделился эмоциями от победы в финале Кубка лиги с «Ливерпулем» (2:1).

Англия — Кубок лиги . Финал
16 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Бёрн – 45'     0:2 Исак – 52'     1:2 Кьеза – 90+4'    

«Я хотел вписать своё имя в историю клуба. Теперь мы можем сказать, что снова стали чемпионами! Это один из лучших дней в моей жизни. У меня нет слов. Они [болельщики] заслужили это. Люди выросли и не видели «Ньюкасл» в роли чемпионов, я так счастлив. Это один из лучших дней. Мы заслужили это, это невероятно! Это мой второй дом.

Вылет, попадание в Лигу чемпионов и теперь чемпионы… Мы творим историю. Когда-нибудь, когда я покину этот клуб, я хочу, чтобы болельщики пели моё имя так же, как они поют имя [Алана] Ширера. Он написал мне сообщение перед игрой. Эмоции переполняют», — приводит слова Гимарайнса Sky Sports.

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