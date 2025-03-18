Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Шаронов рассказал, кого считает фаворитом РПЛ

Роман Шаронов рассказал, кого считает фаворитом РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок и тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за победу в Российской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона.

«Мне неоднократно задавали этот вопрос, и я говорил, что после зимней паузы чемпионат будет непредсказуем. Если бы у меня спросили до, то я бы отдал предпочтение «Спартаку». Но были длинные сборы, команды могли укомплектоваться. И сейчас «Краснодар», кажется, проиграет по обойме «Спартаку» и «Зениту». Но это не говорит ни о чём. Вся борьба впереди», — заявил Шаронов в эфире «Матч ТВ».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). Действующими чемпионами России являются сине-бело-голубые. «Зенит» выигрывал Российскую Премьер-Лигу шесть раз подряд за последние шесть лет и ни разу не уступал в борьбе за чемпионство под руководством главного тренера Сергея Семака, который возглавляет команду с 2018 года.

Материалы по теме
Шаронов: хорошо, что Кисляк попал в ЦСКА, где может показывать свои лучшие качества
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android