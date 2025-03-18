Роман Шаронов рассказал, кого считает фаворитом РПЛ

Бывший игрок и тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за победу в Российской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона.

«Мне неоднократно задавали этот вопрос, и я говорил, что после зимней паузы чемпионат будет непредсказуем. Если бы у меня спросили до, то я бы отдал предпочтение «Спартаку». Но были длинные сборы, команды могли укомплектоваться. И сейчас «Краснодар», кажется, проиграет по обойме «Спартаку» и «Зениту». Но это не говорит ни о чём. Вся борьба впереди», — заявил Шаронов в эфире «Матч ТВ».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). Действующими чемпионами России являются сине-бело-голубые. «Зенит» выигрывал Российскую Премьер-Лигу шесть раз подряд за последние шесть лет и ни разу не уступал в борьбе за чемпионство под руководством главного тренера Сергея Семака, который возглавляет команду с 2018 года.