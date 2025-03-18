Полузащитник «Ахмата» Уткин: удивлён вызовом Дзюбы в сборную, но он один из лучших

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин прокомментировал вызов нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в национальную команду России на мартовские матчи. В среду, 19 марта, сборная России встретится с Гренадой, а 25 марта — с Замбией.

«Был удивлён вызовом Дзюбы в сборную России. Конечно, он может побить рекорд Кержакова по голам за национальную команду. Для меня Дзюба как минимум один из лучших нападающих в РПЛ. Но, опять же, многие спорят, кто лучше, а кто хуже. Нужно учитывать, что Кержаков забивал голы, играя в Европе. Но при этом для меня Артём Дзюба — один из топовых форвардов за то время, когда я играл против него и вообще был на поле. Он один из лучших», — сказал Уткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.