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«Были недели и похуже». Игрок «Ньюкасла» Бёрн поделился эмоциями от победы в Кубке лиги

«Были недели и похуже». Игрок «Ньюкасла» Бёрн поделился эмоциями от победы в Кубке лиги
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Защитник «Ньюкасл Юнайтед» Дэн Бёрн поделился эмоциями от победы в финале Кубка лиги с «Ливерпулем» (2:1), а также разобрал момент со своим голом.

Англия — Кубок лиги . Финал
16 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Бёрн – 45'     0:2 Исак – 52'     1:2 Кьеза – 90+4'    

«У меня были недели и похуже! Я не хочу спать, потому что мне кажется, что я уже во сне. Я знал, что Алексис [Мак Аллистер] не смотрит, и смог прыгнуть рядом с ним. Как только я направил мяч, я понял, что он залетит в сетку. У меня не так много голов, так что, по крайней мере, я сохранил их для большого случая. Я чувствую себя странно в эту минуту. Это трудно выразить словами», — приводит слова Бёрна Sky Sports.

Отметим, что ранее стало известно, что Бёрн получил вызов в сборную Англии на матчи с Албанией и Латвией в рамках Лиги наций УЕФА.

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