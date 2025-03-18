«Были недели и похуже». Игрок «Ньюкасла» Бёрн поделился эмоциями от победы в Кубке лиги

Защитник «Ньюкасл Юнайтед» Дэн Бёрн поделился эмоциями от победы в финале Кубка лиги с «Ливерпулем» (2:1), а также разобрал момент со своим голом.

«У меня были недели и похуже! Я не хочу спать, потому что мне кажется, что я уже во сне. Я знал, что Алексис [Мак Аллистер] не смотрит, и смог прыгнуть рядом с ним. Как только я направил мяч, я понял, что он залетит в сетку. У меня не так много голов, так что, по крайней мере, я сохранил их для большого случая. Я чувствую себя странно в эту минуту. Это трудно выразить словами», — приводит слова Бёрна Sky Sports.

Отметим, что ранее стало известно, что Бёрн получил вызов в сборную Англии на матчи с Албанией и Латвией в рамках Лиги наций УЕФА.