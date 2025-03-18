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Невилл: с того самого дня, как Эдди Хау пришёл в «Ньюкасл», он был просто великолепен

Невилл: с того самого дня, как Эдди Хау пришёл в «Ньюкасл», он был просто великолепен
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», ныне телеведущий Гари Невилл высказался о том, что английский тренер Эдди Хау привёл «Ньюкасл Юнайтед» к победе в Кубке лиги, обыграв в финале «Ливерпуль» (2:1).

Англия — Кубок лиги . Финал
16 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Бёрн – 45'     0:2 Исак – 52'     1:2 Кьеза – 90+4'    

«Английские тренеры и английские менеджеры много-много лет терпят неудачи, они не выигрывали трофеев, а для английского менеджера выиграть трофей, для английского тренера вывести команду в Лигу чемпионов, управлять топ-клубом, тренировать команду, которая выиграла трофей, — это очень, очень важно.

Я очень рад за него. Я думаю, он проделал отличную работу в «Ньюкасле». С того самого дня, как он пришёл туда, он был просто великолепен. Надеюсь, он сможет хорошо отпраздновать это событие», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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