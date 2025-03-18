Невилл: с того самого дня, как Эдди Хау пришёл в «Ньюкасл», он был просто великолепен
Поделиться
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», ныне телеведущий Гари Невилл высказался о том, что английский тренер Эдди Хау привёл «Ньюкасл Юнайтед» к победе в Кубке лиги, обыграв в финале «Ливерпуль» (2:1).
Англия — Кубок лиги . Финал
16 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Бёрн – 45' 0:2 Исак – 52' 1:2 Кьеза – 90+4'
«Английские тренеры и английские менеджеры много-много лет терпят неудачи, они не выигрывали трофеев, а для английского менеджера выиграть трофей, для английского тренера вывести команду в Лигу чемпионов, управлять топ-клубом, тренировать команду, которая выиграла трофей, — это очень, очень важно.
Я очень рад за него. Я думаю, он проделал отличную работу в «Ньюкасле». С того самого дня, как он пришёл туда, он был просто великолепен. Надеюсь, он сможет хорошо отпраздновать это событие», — приводит слова Невилла Sky Sports.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 марта 2025
-
10:33
-
10:24
-
10:21
-
10:00
-
09:59
-
09:58
-
09:57
-
09:50
-
09:35
-
09:31
-
09:31
-
08:53
-
08:31
-
08:30
-
07:55
-
07:36
-
07:25
-
06:51
-
06:39
-
06:36
-
06:16
-
05:55
-
05:50
-
05:43
-
05:31
-
04:44
-
04:14
-
04:13
-
04:02
-
03:58
-
03:46
-
02:57
-
02:53
-
02:52
-
02:22