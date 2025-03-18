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«Аллах акбар». Экс-футболист «Спартака» Промес сделал новый пост в соцсетях

«Аллах акбар». Экс-футболист «Спартака» Промес сделал новый пост в соцсетях
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Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес сделал новую публикацию в социальных сетях. Он разместил фото с одного из матчей и подписал его «Аллах акбар». Некоторые пользователи связывают такой пост нидерландца с возможным принятием ислама.

Фото: Соцсети

Напомним, с сентября прошлого года Квинси Промес выступает за клуб «Дубай Юнайтед». Всю весеннюю часть прошлого сезона Российской Премьер-Лиги Промес пропустил из-за запрета на выезд из ОАЭ. Футболист был задержан в аэропорту в Дубае, где у «Спартака» проходили сборы, при попытке вылета в Москву. Ранее сообщалось, что Нидерланды добиваются экстрадиции Промеса. На родине игрок обвинён в контрабанде запрещённых веществ.

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