Тимур Гурцкая: такое ощущение, что Глушенков вошёл в стадию неуправляемости

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая после поражения «Зенита» в матче РПЛ с московским «Спартаком» (1:2) раскритиковал игру нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

«У меня вот такое впечатление, что Глушенков вошёл в стадию такой же неуправляемости, какая у него была в «Спартаке». Да, в «Спартаке» он провёл меньше матчей, но как будто в «Зените» он себя чувствует уже равноценной звездой. Блестящее начало сезона у него было, а сейчас мы видим уже какой по счёту матч после возвращения… Не знаю, может, травма даёт о себе знать, но у него нет хорошего матча уже на протяжении пяти-семи игр», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

После 21-го тура РПЛ «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 30 марта, начало — в 19:30 мск. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков.