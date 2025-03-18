АПЛ заявила, что возмущена расистскими оскорблениями в адрес игрока «Челси» Уэсли Фофана

Пресс-служба английской Премьер-лиги сделала заявление в связи с расистскими оскорблениями в сторону защитника «Челси» Уэсли Фофана после поражения в матче 29-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:1).

«Премьер-лига потрясена оскорблениями, которым подвергся Уэсли Фофана из «Челси» после матча с «Арсеналом». Мы окажем Уэсли и клубу всю возможную поддержку. Мы сотрудничаем с платформами социальных сетей и властями, чтобы гарантировать, что все лица, признанные виновными в жестоком обращении, понесут максимально суровое наказание», — сказано в заявлении пресс-службы АПЛ, которое опубликовано издание Reuters.

Напомним, по итогам 29 туров «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.