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Экс-игрок «Зенита» Радченко: Иванов неплохо отсудил, но концовку смазал голом «Спартака»

Экс-игрок «Зенита» Радченко: Иванов неплохо отсудил, но концовку смазал голом «Спартака»
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Российский экс-футболист Дмитрий Радченко прокомментировал итоги матча «Спартака» и «Зенита» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Матч был в жёсткой борьбе с большим количеством фолов и жёлтых карточек. По качеству игры от «Зенита» ожидал большего, но так бывает. Не получилось выполнить план на игру. Конечно, есть вопросы ко второму голу Мартинса. Иванов отсудил неплохо, но концовку смазал голом «Спартака». Ему надо было включиться и разбираться в этом моменте. Но он доверился по регламенту VAR. В таких спорных моментах судья что-то должен брать на себя», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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