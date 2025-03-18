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«Желаем много новых побед!» «Рубин» поздравил Рашида Рахимова с юбилеем

«Желаем много новых побед!» «Рубин» поздравил Рашида Рахимова с юбилеем
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Пресс-служба казанского «Рубина» поздравила главного тренера команды Рашида Рахимова с днём рождения. Сегодня, 18 марта, российскому специалисту исполняется 60 лет.

«Рашиду Рахимову – 60 лет! Сегодня свой юбилей отмечает главный тренер нашей команды Рашид Рахимов. Желаем Рашиду Маматкуловичу крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, достижения всех поставленных целей и много новых побед с «Рубином», — сказано в сообщении пресс-службы казанцев, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Рахимов возглавляет «Рубин» с 2023 года. Ранее он работал с такими командами, как «Уфа», «Ахмат», «Амкар» и московский «Локомотив». «Рубин» после 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства казанцы сыграют с «Зенитом» на выезде.

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