«Желаем много новых побед!» «Рубин» поздравил Рашида Рахимова с юбилеем

Пресс-служба казанского «Рубина» поздравила главного тренера команды Рашида Рахимова с днём рождения. Сегодня, 18 марта, российскому специалисту исполняется 60 лет.

«Рашиду Рахимову – 60 лет! Сегодня свой юбилей отмечает главный тренер нашей команды Рашид Рахимов. Желаем Рашиду Маматкуловичу крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, достижения всех поставленных целей и много новых побед с «Рубином», — сказано в сообщении пресс-службы казанцев, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Рахимов возглавляет «Рубин» с 2023 года. Ранее он работал с такими командами, как «Уфа», «Ахмат», «Амкар» и московский «Локомотив». «Рубин» после 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства казанцы сыграют с «Зенитом» на выезде.