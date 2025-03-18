Шалимов считает, что «Зенит» проиграл «Спартаку» из-за Соболева

Известный российский тренер Игорь Шалимов считает, что в поражении «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» виноват Александр Соболев. По мнению специалиста, именно из-за ошибки форварда красно-белые забили свой победный гол. Специалист объяснил, в чём конкретно заключается оплошность Соболева, который минувшим летом перешёл в «Зенит» именно из «Спартака».

«Второй гол «Спартака» — вина Соболева. Александр вышел, но «Зенит» никак не мог вылезти на половину поля соперника, Соболев просто ходит. В итоге он пошёл на свою половину поля и «привёз» себе гол — хотел проткнуть мяч, а в итоге перехват и голевая атака. Вот вопрос единоборства — на таком уровне нельзя на своей половине поля так ошибаться, как Мантуан и Соболев. Удивило в ситуации с единоборством Соболева и то, как он ставил ногу (очень мягко), и то, что он потом не пошёл бороться за мяч — просто шёл пешком и смотрел. Если ты так теряешь мяч, его надо с топором назад вырубать», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.