Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шалимов считает, что «Зенит» проиграл «Спартаку» из-за Соболева

Шалимов считает, что «Зенит» проиграл «Спартаку» из-за Соболева
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Игорь Шалимов считает, что в поражении «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» виноват Александр Соболев. По мнению специалиста, именно из-за ошибки форварда красно-белые забили свой победный гол. Специалист объяснил, в чём конкретно заключается оплошность Соболева, который минувшим летом перешёл в «Зенит» именно из «Спартака».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Второй гол «Спартака» — вина Соболева. Александр вышел, но «Зенит» никак не мог вылезти на половину поля соперника, Соболев просто ходит. В итоге он пошёл на свою половину поля и «привёз» себе гол — хотел проткнуть мяч, а в итоге перехват и голевая атака. Вот вопрос единоборства — на таком уровне нельзя на своей половине поля так ошибаться, как Мантуан и Соболев. Удивило в ситуации с единоборством Соболева и то, как он ставил ногу (очень мягко), и то, что он потом не пошёл бороться за мяч — просто шёл пешком и смотрел. Если ты так теряешь мяч, его надо с топором назад вырубать», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.

Материалы по теме
Олег Романцев объяснил, за счёт чего «Спартак» обыграл «Зенит» в дерби
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android