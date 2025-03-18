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Эдди Хау: надеюсь, победа в Кубке лиги станет для «Ньюкасла» поворотным моментом

Эдди Хау: надеюсь, победа в Кубке лиги станет для «Ньюкасла» поворотным моментом
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Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау поделился эмоциями от победы в финале Кубка лиги с «Ливерпулем» (2:1).

Англия — Кубок лиги . Финал
16 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Бёрн – 45'     0:2 Исак – 52'     1:2 Кьеза – 90+4'    

«Мы хотели, чтобы футбольный клуб гордился нами. Мы пытаемся проложить новый путь, и, надеюсь, это станет для нас поворотным моментом.

Эмоционально, очень эмоционально. Это совсем не похоже на меня. Мы знали, что поставлено на карту, и просто хотели, чтобы все нами гордились. Мы отчаянно пытались выиграть трофей после стольких лет страданий.

Это было совсем другое чувство. Мы выиграли игру, и всё будет пересмотрено в положительную сторону, но мы хорошо подготовились, и я был уверен, что игроки проявят себя», — приводит слова Хау Sky Sports.

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