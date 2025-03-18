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В «Пари НН» высказались о состоянии здоровья Кокшарова после повреждения

В «Пари НН» высказались о состоянии здоровья Кокшарова после повреждения
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В «Пари НН» высказались о состоянии здоровья своего игрока Александра Кокшарова, который получил травму в расположении молодёжной сборной России по футболу. Игрок не сыграет за национальную команду на мартовском сборе.

«Александр Кокшаров почувствовал дискомфорт в ноге, находясь в расположении молодёжной сборной. Он прошёл медосмотр. По итогам было принято решение, что Кокшаров пропустит матчи молодёжки. Игрок возвращается в расположение «Пари НН». Медицинский штаб будет работать с Александром. Надеемся, что он сможет принять участие в матче с «Химками», — сообщили в пресс-службе «Пари НН» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

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