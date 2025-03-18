«Моя лучшая форма ещё впереди». Щенсны ответил на вопрос о своём будущем в «Барселоне»

34-летний польский вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны ответил на вопрос о возможном продлении контракта с каталонским клубом.

«Не думаю, что я на 100% в форме. Моя лучшая форма ещё впереди. Наверное, скоро придёт время принимать решение о моём будущем. Сейчас самое главное — сосредоточить все свои физические и душевные силы на предстоящих матчах. Мы должны сыграть как можно лучше», — приводит слова Щенсного Football Espana.

В нынешнем сезоне Щенсны принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.