Гурцкая оценил появление Зиньковского в раздевалке «Спартака» после игры с «Зенитом»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского за появление в раздевалке «Спартака» после игры 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1). Напомним, Зиньковский выступает за «Крылья» на правах аренды, де-юре полузащитник является футболистом «Спартака».

«Твоя команда горит 4:0, и ты приходишь туда, где радость и счастье. На сегодняшний день ты игрок «Крыльев», ты должен с ***** в мыле не вставать, пока твоя команда не выберется. Тебя для этого туда берут. Я против таких вещей, если это делают публично. Если бы он поехал с пацанами «Спартака» после матча в ресторан или ночной клуб – вообще не вопрос. Но как болельщикам Самары на это смотреть?» — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоялся 16 марта. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Таким образом, «Спартак» обыграл «Зенит» в чемпионате России впервые с 2017 года. Оба гола в составе красно-белых забил полузащитник Кристофер Мартинс, у гостей отличился Луис Энрике. «Спартак» вышел на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 43 очка. У «Зенита» такое же количество очков и третья строчка из-за результатов личных встреч. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.