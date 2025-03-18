Войцех Щенсны рассказал о разнице между «Барселоной» и «Ювентусом»

34-летний польский вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал о разнице между каталонским клубом и туринским «Ювентусом».

«Я не могу жаловаться на судьбу. Я должен быть очень благодарен за то, как она со мной обошлась. Играть за «Барсу» очень интересно, потому что это очень красивая игра, совершенно не похожая на то, что я испытывал до сих пор.

Я не люблю делать сравнения в жизни, но могу сказать, что в «Ювентусе» всё крутится вокруг результата. Результат — это самое главное. Здесь, в «Барсе», есть огромная радость от того, в какой футбол играют, и это заразительно. Очень удивительно видеть, как миллионы людей наблюдают за происходящим», — приводит слова Щенсного Football Espana.