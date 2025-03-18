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Романцев: матч «Спартака» и «Зенита» не самый важный

Романцев: матч «Спартака» и «Зенита» не самый важный
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Легендарный экс-тренер «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос о важности матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретились с «Зенитом». Встреча состоялась в воскресенье, 16 марта, в Москве. Команда Деяна Станковича обыграла соперника со счётом 2:1.

«Матч получился очень интересным и важным. Однако не самым важным. Потому что самые важные ещё впереди! «Спартаком» взяты только важные три очка, но шансы команд [на чемпионство] по-прежнему пятьдесят на пятьдесят», — приводит слова Романцева «Спорт уик-энд».

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.

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