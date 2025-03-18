«Зенит» подал в ЭСК жалобу по трём эпизодам в матче со «Спартаком»

«Зенит» подал жалобу в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по трем эпизодам в матче со «Спартаком», об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе клуба.

Накануне, 16 марта, «Зенит» уступил «Спартаку» со счётом 1:2 в матче 21-го тура РПЛ. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Оба гола в составе красно-белых забил полузащитник Кристофер Мартинс, у гостей отличился Луис Энрике.

«Спартак» вышел на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 43 очка. У «Зенита» такое же количество очков и третья строчка из-за результатов личных встреч. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.