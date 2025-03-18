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Абаскаль поздравил полузащитника «Спартака» Мартинса после победы над «Зенитом»

Абаскаль поздравил полузащитника «Спартака» Мартинса после победы над «Зенитом»
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс является хорошим футболистом и человеком, своей игрой он заслужил победу над «Зенитом» в матче 21‑го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Я рад за людей, которые каждый день на протяжении многих лет усердно работают для клуба, а также рад за болельщиков. Знаю, что для них важна эта победа. Нам тоже удавалось победить «Зенит» в Кубке России — тогда мы осчастливили многих из них. Крис Мартинс заслужил такую победу, он очень хороший игрок и человек», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоялся 16 марта. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Таким образом, «Спартак» обыграл «Зенит» в чемпионате России впервые с 2017 года. Оба гола в составе красно-белых забил полузащитник Кристофер Мартинс, у гостей отличился Луис Энрике. «Спартак» вышел на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 43 очка. У «Зенита» такое же количество очков и третья строчка из-за результатов личных встреч. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.

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