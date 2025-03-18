Джейми Каррагер прокомментировал победу «Ньюкасла» в финале Кубка лиги с «Ливерпулем»

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал победу «Ньюкасла» в финале Кубка лиги с мерсисайдцами (2:1), а также высказался о главном тренере «сорок» Эдди Хау.

«Он проделал блестящую работу. Я считаю, что он настоящий профессионал. Это не идеально, что у сборной Англии нет английского менеджера. Когда эта должность стала доступной, я сказал, что Эдди Хау — лучший вариант. При Хау «Ньюкасл» стал физической командой, но они приберегли лучшее до финала.

Это был не лучший футбол, но многое из этого, вероятно, было уловкой «Ньюкасла». Передней тройке «Ливерпуля» не хватает темпа. Это не их день, всё дело в «Ньюкасле». Стандартные положения, дуэли в центре поля и темп. «Ливерпуль» не смог с этим справиться», — приводит слова Каррагера Sky Sports.