Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джейми Каррагер прокомментировал победу «Ньюкасла» в финале Кубка лиги с «Ливерпулем»

Джейми Каррагер прокомментировал победу «Ньюкасла» в финале Кубка лиги с «Ливерпулем»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал победу «Ньюкасла» в финале Кубка лиги с мерсисайдцами (2:1), а также высказался о главном тренере «сорок» Эдди Хау.

Англия — Кубок лиги . Финал
16 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Бёрн – 45'     0:2 Исак – 52'     1:2 Кьеза – 90+4'    

«Он проделал блестящую работу. Я считаю, что он настоящий профессионал. Это не идеально, что у сборной Англии нет английского менеджера. Когда эта должность стала доступной, я сказал, что Эдди Хау — лучший вариант. При Хау «Ньюкасл» стал физической командой, но они приберегли лучшее до финала.

Это был не лучший футбол, но многое из этого, вероятно, было уловкой «Ньюкасла». Передней тройке «Ливерпуля» не хватает темпа. Это не их день, всё дело в «Ньюкасле». Стандартные положения, дуэли в центре поля и темп. «Ливерпуль» не смог с этим справиться», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Материалы по теме
Эдди Хау: надеюсь, победа в Кубке лиги станет для «Ньюкасла» поворотным моментом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android