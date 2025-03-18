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«Футбол жесток». Вратарь «Барселоны» Щенсны — о волевой победе над «Атлетико»

«Футбол жесток». Вратарь «Барселоны» Щенсны — о волевой победе над «Атлетико»
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34-летний польский вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны прокомментировал волевую победу «блауграны» в матче чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (4:2). Напомним, до 72-й минуты каталонцы уступали со счётом 0:2.

Испания — Примера . 28-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона
1:0 Альварес – 45'     2:0 Сёрлот – 70'     2:1 Левандовски – 72'     2:2 Ф. Торрес – 78'     2:3 Ямаль – 90+2'     2:4 Ф. Торрес – 90+8'    

«Мы одержали эту победу и счастливы, но, правда, мне немного жаль соперника. В этом виде спорта нужно быть смелым. Футбол жесток, и было видно, что «Атлетико» не хватило сил в конце», — приводит слова Щенсного Football Espana.

В нынешнем сезоне Щенсны принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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