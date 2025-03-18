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Стало известно, кто исполнит гимн России перед матчем сборной с Гренадой

Стало известно, кто исполнит гимн России перед матчем сборной с Гренадой
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Заслуженный артист РФ Денис Майданов исполнит гимн России перед футбольным матчем сборной с командой Гренады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Денис Майданов исполнит гимн России перед товарищеским матчем с командой Гренады», — сообщил источник.

Игра между Россией и Гренадой состоится 19 марта. Встреча пройдёт в Москве на стадионе столичного «Динамо». Начало игры — в 20:00 мск. Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).

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