Стало известно, кто исполнит гимн России перед матчем сборной с Гренадой

Заслуженный артист РФ Денис Майданов исполнит гимн России перед футбольным матчем сборной с командой Гренады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

«Денис Майданов исполнит гимн России перед товарищеским матчем с командой Гренады», — сообщил источник.

Игра между Россией и Гренадой состоится 19 марта. Встреча пройдёт в Москве на стадионе столичного «Динамо». Начало игры — в 20:00 мск. Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).