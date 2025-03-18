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Во время матча между «Спартаком» и «Зенитом» полиция задержала 10 болельщиков

Во время матча между «Спартаком» и «Зенитом» полиция задержала 10 болельщиков
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Полиция задержала не менее 10 болельщиков на матче 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» в Москве за нарушение правил поведения на стадионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в Тушинском суде Москвы, в который поступили соответствующие протоколы об административном правонарушении.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«В суд поступили протоколы в отношении 10 человек, ранее задержанных на матче «Спартак» — «Зенит». Им всем вменяется в вину ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований)», — сообщил источник.

Отметим, что за данное правонарушение предусмотрен штраф в размере до 10 тыс. рублей или обязательные работы с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от шести месяцев до трёх лет.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоялся в воскресенье, 16 марта. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Таким образом, «Спартак» обыграл «Зенит» в чемпионате России впервые с 2017 года. Оба гола в составе красно-белых забил полузащитник Кристофер Мартинс, у гостей отличился Луис Энрике. «Спартак» вышел на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 43 очка. У «Зенита» такое же количество очков и третья строчка из-за результатов личных встреч. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.

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