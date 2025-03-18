Чернов: Гарсия уже показал в «Спартаке» 90% того, что может. А Солари — тёмная лошадка

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался по поводу адаптации Пабло Солари и Ливая Гарсии в стане красно-белых. Оба легионера присоединились к московскому клубу в зимнее трансферное окно. Чернов заявил, что Гарсия уже показал около 90% своих возможностей в «Спартаке», а вот Солари пока тёмная лошадка.

«Солари и Гарсии ещё нужно дать время, но они быстро адаптируются. Гарсия вышел, показал процентов 85–90% того, что может. Он зацепился за все мячи, продавливал защитников. Солари — тёмная лошадка. Отрабатывает, бегает. Когда ты видишь на тренировках, что он делает, понятно, за что были заплачены такие деньги», — сказал Чернов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» — три очка.

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