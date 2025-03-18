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Стали известны имена двух кандидатов на замену Постекоглу на посту тренера «Тоттенхэма»

Стали известны имена двух кандидатов на замену Постекоглу на посту тренера «Тоттенхэма»
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Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола и наставник «Фулхэма» Марку Силва являются основными кандидатами на место Ангелоса Постекоглу, если руководство «Тоттенхэм Хотспур» сочтёт необходимым сменить главного тренера. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, Лига Европы рассматривается как критически важный турнир для карьерных перспектив Постекоглу, так как этот турнир всё ещё может спасти сезон «Тоттенхэма», учитывая, что он даёт шанс завоевать трофей и попасть в Лигу чемпионов. Также отмечается, что клуб по-прежнему поддерживает Постекоглу и с пониманием относится к кризису травм, который во многом повлиял на форму и результаты «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» набрал 34 очка после 29 матчей и находится на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

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