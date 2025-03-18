«Спартак» и эпохальный матч с «Зенитом». Трансфер Умярова? Что ждёт «Краснодар». ПЛН #94

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков, Миша Рождественский и их гость — блогер и автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин — обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.
Эпохальная победа «Спартака» над «Зенитом» — кто теперь фаворит чемпионской гонки? Что будет с «Краснодаром»? Куда может уехать Умяров? А ещё огонь в московском дерби и феномен из ЦСКА. Всё это и многое другое обсуждаем в новом выпуске.
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Аудиоверсия выпуска:
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Таймкоды:
0:00 — Всем привет! У нас в гостях Макс КБ-Телега. И конкурс в самом начале!
3:37 — У «Краснодара» чемпионский фарт? Макс не согласен
9:30 — Немного проходимся по «Зениту» и Глушенкову, а потом сравниваем Агкацева и Максименко
15:30 — Умеют ли «Спартак» и «Краснодар» в позиционную атаку?
20:30 — Немного о «Ростове»
23:27 — «Локомотив» победил «Динамо» в дерби
31:10 — Батраков по-прежнему топ
36:17 — Свежий выпуск нашей новой рубрики «Королева кубков»
41:25 — Карпин, «Динамо», сборная России
44:13 — Макс чуть не заплакал после дубля Мартинса, а Даниил Денисов — герой
47:05 — Несколько минут истерики
50:35 — Первая победа «Спартака» над «Зенитом» за 8 лет
53:15 — В чём главная сила Станковича
57:20 — Умяров — топ. И инсайд про негоп
1:00:20 — Мартинс, что это было?
1:03:30 — Немного грустим по Литвинову
1:07:00 — Что делаем с «Зенитом»?
1:14:00 — В чём главная крутость победы «Спартака»?
1:19:10 — Хвалим Матвея Кисляка и находим ему аналог из игроков прошлого
1:25:00 — Кто всё-таки будет чемпионом?