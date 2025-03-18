Маурисио Почеттино рассказал, почему не возглавил сборную Англии

Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино рассказал, почему не возглавил национальную команду Англии.

«Всё дело в моменте времени. Я разговаривал со своим бывшим президентом Дэниелем Леви (президентом «Тоттенхэма». — Прим. «Чемпионата»), и он сказал, что в футболе всё зависит от момента, и он всегда говорил мне: «Маурисио, всегда важно время».

Это правда, потому что у него есть опыт в футболе, и это большая честь — быть главным тренером сборной Англии, но время иногда не совпадает с тем моментом, когда ты можешь быть доступен, а этот вариант исчезает», — приводит слова Почеттино Sky Sports.