В Болгарии игроки устроили минуту молчания в честь футболиста, который оказался жив

Перед домашним матчем чемпионата Болгарии с «Левски» «Арда» почтила память бывшего игрока команды, 78-летнего Петко Ганчева, который якобы умер при загадочных обстоятельствах. Футболисты команд собрались в районе центрального круга перед стартовым свистком и устроили минуту молчания. Но Ганчев оказался жив. Об этом сообщает RMC Sport.

«Мы приносим огромные извинения. Мы желаем Петко Ганчеву долгих лет, крепкого здоровья и успехов», — заявила пресс-служба «Арды» сразу после того, как обнаружилась ошибка.

Сам Петко Ганчев с юмором отреагировал на произошедшее. Когда журналисты спросили его, как он отнёсся к тому, что «Арда» объявила его мёртвым, Петко ответил: «Налил себе и выпил за своё здоровье!»