Тимофеев — о целях «Локо»: никто не хочет обещать, потом спросят в десять раз больше

Полузащитник «Локомотива» Артём Тимофеев ответил на вопрос о том, каких целей могут добиться железнодорожники в этом сезоне.

— На что может претендовать команда?

— Мы идём от игры к игре. Я думаю, что это классический ответ (улыбается). Никто не хочет обещать чего-то. Потом спросят в десять раз больше в конце сезона. Поэтому так. А на каком месте закончим — увидим после 30-го тура, — сказал Тимофеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). «Локомотив» — четвёртый (40 очков).