Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк склоняется к переезду в МЛС — GFFN

Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк склоняется к переходу в клуб из МЛС, несмотря на выгодное предложение из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Get French Football News.

По информации источника, «Ливерпуль» рассматривает 25-летнего центрального защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербека в качестве замены ван Дейку. Мерсисайдцы рассчитывают закрыть сделку за € 50 млн.

Ранее в СМИ появилась информация, что саудовский «Аль-Хиляль» сделал первоначальное предложение более чем на € 20 млн капитану английского клуба.

Вирджил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. В текущем сезоне 33-летний защитник провёл 41 матч за английский клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной голевой передачей. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего сезона.