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Антон Миранчук высказался о возвращении в Россию после приезда в расположение сборной

Антон Миранчук высказался о возвращении в Россию после приезда в расположение сборной
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Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук высказался о возвращении в Россию после приезда в расположение сборной для мартовских матчей с Гренадой и Замбией.

— Первый раз приехал в Россию после того, как уехал в Швейцарию?
— Да, первый раз, получается, где-то за полгода, чуть больше. Очень соскучился, на самом деле, и вот такое настроение, волнительное даже, можно сказать, потому что долго когда не бываешь, отвыкаешь, наверное, от многих вещей, привыкаешь уже к тем вещам, наверное, потому что всё-таки время нужно было для них. А так, рад, конечно, вернуться, присоединиться к сборной, — сказал Миранчук в выпуске YouTube-канала сборной России.

Антон Миранчук перебрался в швейцарский «Сьон» из московского «Локомотива» в сентябре прошлого года. В текущем сезоне на его счету два гола и результативная передача в 16 встречах швейцарской Суперлиги.

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