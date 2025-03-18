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Антон Миранчук рассказал, по чему больше всего соскучился в России, живя в Швейцарии

Антон Миранчук рассказал, по чему больше всего соскучился в России, живя в Швейцарии
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Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук рассказал, по чему больше всего соскучился в России. Футболист не был на родине около полугода.

— По чему соскучился больше всего? Может, еда, если из банального?
— Да еду можно, наверное, везде найти всё-таки. Больше всего, не знаю, по нашим людям, наверное. Честно, как-то вот понимаешь и спустя время, что, ну, наше, это всё-таки наше. Я не знаю, язык, понимание тебя, менталитет, — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.

Антон Миранчук перебрался в швейцарский «Сьон» из московского «Локомотива» в сентябре прошлого года. В текущем сезоне на его счету два гола и результативная передача в 16 встречах швейцарской Суперлиги.

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