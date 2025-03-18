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Антон Миранчук рассказал о непривычных вещах в жизни в Швейцарии

Антон Миранчук рассказал о непривычных вещах в жизни в Швейцарии
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Полузащитник «Сьона» и сборной России Антон Миранчук рассказал о непривычных вещах в жизни в Швейцарии.

— Топ вещей, по которым привык там и к которым привык здесь?
— Ну, которые привык там, к ним сложно привыкнуть, потому что которые здесь вещи, они для тебя… Ты с ними рождаешься и всё, и ты уже потом растёшь, растёшь, растёшь, и уже они у тебя как бы появляются. А там, ну, многие, допустим, магазины, вот, допустим, непонятно всё ещё, что в пять уже всё закрывается. В воскресенье, в субботу вообще можно на заправках только что-то найти. То есть такие какие-то моменты сейчас надо вспоминать, но есть с чем приходится адаптироваться, — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.

Антон Миранчук перебрался в швейцарский «Сьон» из московского «Локомотива» в сентябре прошлого года. В текущем сезоне на его счету два гола и результативная передача в 16 встречах швейцарской Суперлиги.

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