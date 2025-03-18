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Антон Миранчук: в Швейцарии скучно? Спустя время скажу, что да

Антон Миранчук: в Швейцарии скучно? Спустя время скажу, что да
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Полузащитник «Сьона» и сборной России Антон Миранчук рассказал о жизни в Швейцарии.

— Говорят, что в Швейцарии скучно. Согласен с этим?
— Наверное, вот спустя время скажу, что да. Вот если бы мне или кому-нибудь было бы там, ну 50 лет, 55, можно спокойно туда уезжать и наслаждаться спокойной, размеренной жизнью. А молодой семье, допустим, как моя, в этом плане немножко… И после Москвы, после мегаполиса, наверное, сложнее. Но при этом, ну, как я бы уже сказал, адаптируешься и принимаешь, потому что у тебя других вариантов не остаётся, и начинаешь искать какие-то возможности, как развлекать себя, так скажем. Поэтому ничего страшного, — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.

Антон Миранчук перебрался в швейцарский «Сьон» из московского «Локомотива» в сентябре прошлого года. В текущем сезоне на его счету два гола и результативная передача в 16 встречах швейцарской Суперлиги.

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