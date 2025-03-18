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Антон Миранчук отреагировал на вызов Артёма Дзюбы в сборную России

Антон Миранчук отреагировал на вызов Артёма Дзюбы в сборную России
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Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук отреагировал на вызов нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России.

— Кому из вызванных на сбор футболистов удивился больше всего?
— Удивился? Провокационный вопрос! Ну, наверное, конечно же, Артём. Артём не был в расширенном, но потом уже и посмотрел, и Валерий Георгиевич высказался по этому поводу. Да и вообще Артём раззабивался, молодец, то есть нашёл свой ветер, так сказать. Поэтому удивился, но приятно удивился. В целом и это показывает, что те, кто заслуживает, тот и вызывается, получается, — сказал Миранчук в выпуске YouTube-канала сборной России.

Последний раз Дзюба вызывался в сборную России на Евро-2020, который состоялся летом 2021 года. Всего в составе национальной команды 36-летний футболист провёл 55 матчей во всех турнирах, где он отметился 30 голами и 15 результативными передачами.

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