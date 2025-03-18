Даниил Зорин: хочу, чтобы «Спартак» стал чемпионом, давно не выигрывали РПЛ

Футболист «Спартака» Даниил Зорин, на правах аренды выступающий за «Ахмат», высказался о вере в чемпионский титул красно-белых в сезоне-2024/2025.

— Нет ощущения, что «Спартак» целенаправленно делает ставку на иностранцев?

— В этом сезоне так, потому что идёт борьба за чемпионство. За достаточно большие деньги покупаются ребята, которые должны показывать результат.

— В чемпионство веришь?

— Конечно! Хочу, чтобы команда стала чемпионом. Давно не выигрывали РПЛ, — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.