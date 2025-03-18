Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниил Зорин: хочу, чтобы «Спартак» стал чемпионом, давно не выигрывали РПЛ

Даниил Зорин: хочу, чтобы «Спартак» стал чемпионом, давно не выигрывали РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Спартака» Даниил Зорин, на правах аренды выступающий за «Ахмат», высказался о вере в чемпионский титул красно-белых в сезоне-2024/2025.

— Нет ощущения, что «Спартак» целенаправленно делает ставку на иностранцев?
— В этом сезоне так, потому что идёт борьба за чемпионство. За достаточно большие деньги покупаются ребята, которые должны показывать результат.

— В чемпионство веришь?
— Конечно! Хочу, чтобы команда стала чемпионом. Давно не выигрывали РПЛ, — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.

Материалы по теме
«Спартак» обыграл «Зенит» в РПЛ впервые за семь лет
Истории
«Спартак» обыграл «Зенит» в РПЛ впервые за семь лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android