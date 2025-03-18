Томаш Амарал отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался по итогам игры 21-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом».

«Спартак» показал, что у клуба есть настоящая команда, чтобы бороться за титул. Игроки и тренеры заслуживают того, чтобы прожить этот момент, это плоды их работы. Это была потрясающая самоотдача от игроков. Они семья. Посмотрите, как они вместе праздновали победный гол», — сказал Амарал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка).