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Томаш Амарал отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Зенитом»

Томаш Амарал отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Зенитом»
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Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался по итогам игры 21-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Спартак» показал, что у клуба есть настоящая команда, чтобы бороться за титул. Игроки и тренеры заслуживают того, чтобы прожить этот момент, это плоды их работы. Это была потрясающая самоотдача от игроков. Они семья. Посмотрите, как они вместе праздновали победный гол», — сказал Амарал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка).

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