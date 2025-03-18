Антон Миранчук рассказал, как поддерживает связь с братом Алексеем, играющим в США

Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук рассказал, как поддерживает связь с братом Алексеем, играющим в МЛС. Алексей Миранчук выступает за «Атланту Юнайтед».

— Этот сбор вы проводите не с братом вместе, получается, и вообще сейчас у вас большая разница в часовых поясах. Как вы к этому адаптировались, учитывая ваши взаимоотношения, дружбу? Может, кто-то раньше встаёт, кто-то позже встаёт, чтобы созвониться?

— Да, на самом деле этот факт, что мы не вместе, огорчает, потому что в любом случае сборная — это то место, где мы встречаемся, поэтому это всегда для нас такое большое событие, но, к сожалению, этого не произошло, ничего страшного. Да ничего на самом деле такого, я как раз таки еду с тренировки, он уже просыпается, у него утро, мы созваниваемся, либо уже у меня вечер, где-то 7−8, у него день после тренировки, то есть в этот момент созваниваемся, то есть находим время и абсолютно спокойно. В его вечер, конечно, я его не достаю, потому что у нас уже ночь, но в день и утро его застаю, поэтому всё нормально, — сказал Миранчук в выпуске YouTube-канала сборной России.