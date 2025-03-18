Зорин: рассчитывал, что после Беларуси в «Спартаке» будет больше игрового времени

Футболист московского «Спартака» Даниил Зорин высказался о своём игровом времени в составе красно-белых. Он считает, что неплохо проявил себя в осенней части сезона. Напомним, зимой футболиста отдали в аренду «Ахмату».

— Рассчитывал, что после аренды в Беларуси у тебя будет больше игрового времени в «Спартаке»?

— Конечно! Но прошлой весной я получил травму и пропустил большой отрезок сезона. Летом приняли решение остаться в команде. Мне кажется, я провёл неплохой отрезок осенью — забил в Кубке, отдавал голевые. Не так часто выходил в чемпионате, как хотелось бы, но неплохо использовал время, которое мне давали, — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.