Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зорин: рассчитывал, что после Беларуси в «Спартаке» будет больше игрового времени

Зорин: рассчитывал, что после Беларуси в «Спартаке» будет больше игрового времени
Комментарии

Футболист московского «Спартака» Даниил Зорин высказался о своём игровом времени в составе красно-белых. Он считает, что неплохо проявил себя в осенней части сезона. Напомним, зимой футболиста отдали в аренду «Ахмату».

— Рассчитывал, что после аренды в Беларуси у тебя будет больше игрового времени в «Спартаке»?
— Конечно! Но прошлой весной я получил травму и пропустил большой отрезок сезона. Летом приняли решение остаться в команде. Мне кажется, я провёл неплохой отрезок осенью — забил в Кубке, отдавал голевые. Не так часто выходил в чемпионате, как хотелось бы, но неплохо использовал время, которое мне давали, — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Даниил Зорин: хочу, чтобы «Спартак» стал чемпионом, давно не выигрывали РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android