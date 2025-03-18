Колыванов допустил, что сборная России в матче с Гренадой установит новый рекорд по голам

Отечественный экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды России со сборной Гренады. Игра состоится в среду, 19 марта, начало — в 20:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

«Дзюба — красавчик, а Карпин молодец, что вызвал его в сборную России. Артём может побить ещё один рекорд Кержакова. Говорят, что Дзюба будет капитаном в матче со сборной Гренады. Вполне возможно, что наши футболисты забьют достаточное количество мячей Гренаде и установят ещё один рекорд. Но все ждут возвращения нашей сборной и наших клубов на международную арену. Поэтому нужно готовиться — Карпин сейчас посмотрит новые связки», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.