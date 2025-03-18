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В «Зените» объяснили обращение в ЭСК по итогам игры со «Спартаком»

В «Зените» объяснили обращение в ЭСК по итогам игры со «Спартаком»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему сине-бело-голубые приняли решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 21-го тура РПЛ с московским «Спартаком». По словам Медведева, «Зенит» считает, что второй гол полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса был забит с нарушениями правил.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Помимо текстовой жалобы, мы отправили в ЭСК РФС фото и видеоматериалы, на которых очевидно, что колено игрока «Спартака» при передаче впереди бутсы футболиста «Зенита». Как говорится: кто не слеп, тот видит. И мы видим, что колено Мартинса в этом эпизоде находится в офсайде. Соответственно, гол засчитан ошибочно. И это напрямую повлияло на результат матча. Как и другие ошибки. Ведь вместо второй жёлтой карточки Умяров, Рябчук и Бабич остались без наказания. Очевидно, что если бы эти футболисты получили красную, то ход матча пошёл бы иначе. Надеемся, что ЭСК объективно рассмотрит эти моменты», — приводит слова Медведева Metaratings.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоялся в воскресенье, 16 марта. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Оба гола в составе красно-белых забил полузащитник Кристофер Мартинс, у гостей отличился Луис Энрике. «Спартак» вышел на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 43 очка. У «Зенита» такое же количество очков и третья строчка из-за результатов личных встреч. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.

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